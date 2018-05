Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 24. Mai 2018 Donnerstag, 24. Mai 2018

Klärendes Gespräch zwischen Taxizentrale und Stadt

Es war eine kurze, aber heftige Kritik, die Oberbürgermeister Richard Arnold im Rahmen der Sitzung des Bau– und Umweltausschusses äußerte. Er sei sehr unzufrieden mit der Taxiversorgung, hatte Arnold erklärt. Nun wurden Gespräche geführt, die beide Seiten als positiv bezeichnen. Änderungen sollen zu einer Verbesserung beitragen.

Eine Woche ist es her, seit Oberbürgermeister Richard Arnold in der Sitzung des Bau– und Umweltausschusses die Gmünder Taxiunternehmen kritisiert hatte. Wie berichtet hatte zunächst Stadtrat Thomas Kaiser vorgeschlagen, eine Unterstandsmöglichkeit zu schaffen für all jene, die am Bahnhof auf ein Taxi warten. Würden die Taxis schneller kommen, dann könne auf einen Unterstand verzichtet werden, so die klare Aussage von OB Arnold. Er sei sehr unzufrieden mit der Taxiversorgung. Ein klärendes Gespräch hat inzwischen stattgefunden. Worüber genau gesprochen wurde und was sich künftig ändern soll, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

