Lions-​Club Gmünd unterstützt Projekte in Kolumbien und Peru

„Wer die Ärmsten der Welt gesehen hat, fühlt sich reich genug zu helfen.“ Getreu diesem Zitat von Albert Schweitzer wird der Lions-​Club weltweit seinem Motto „We serve“ („wir dienen“) gerecht. Vor dem Hintergrund, dass vor 100 Jahren in Chicago von einem Geschäftsmann der erste Lions-​Club gegründet wurde, wollte der der Gmünder Lions-​Club ein Projekt mit internationalem Charakter unterstützen. Daraus sind dann sogar drei Projekte geworden.

43

000

25

Spendenschecks im Gesamtwert vonEuro wurden an Repräsentanten von drei Vereinen übergeben, die sich um die Bildung von Kindern aus lateinamerikanischen Armenvierteln kümmern. Wer die Spenden bekam und was damit konkret gemacht wird, steht am. Mai in der Rems-​Zeitung.

