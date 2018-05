Sport | Montag, 28. Mai 2018 Montag, 28. Mai 2018

Fußball-​Kreisliga B II: SG Hohenstadt/​Untergröningen wird im ersten Jahr von Ahmet Akin Meister

Welch ein Glücksgriff für den B-​Ligisten SG Hohenstadt/​Untergröningen ist doch die Verpflichtung von Spielertrainer Ahmet Akin gewesen.

Gleich in seiner Premierensaison ist es ihm und seiner Mannschaft gelungen, die Meisterschaft in der Fußball-​Kreisliga BII zu holen. Akin kam zu Saisonbeginn nicht alleine, brachte seinen Bruder Ali mit, der ebenfalls Stammspieler in der Meistermannschaft gewesen ist. „Es ist meine erste Trainerstation überhaupt, von daher ist es nicht schlecht gelaufen“, sagt Akin selbstAn diesem Sonntag dann konnte gefeiert werden. Nicht nur, weil man selbst mitbeim FC Schechingen II gewinnen konnte, der ärgste Verfolger, der TSV Bartholomä, patzte in Hussenhofen, spielte dort nur. „Ich bin positiv überrascht von der Mannschaft, wie souverän sie gegen schechingen gespielt hat, immerhin haben uns wichtige Spieler gefehlt“, so der Meistertrainer.

