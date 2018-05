Sport | Donnerstag, 03. Mai 2018 Donnerstag, 03. Mai 2018

Dartsport: DC Over The Tops springen auf zweiten Platz zurück

In der B-​Liga der Rems-​Murr-​Dartliga haben sich die DC Over The Tops aus Göggingen von ihrer Schlappe im Topspiel in der vergangenen Woche erholt und die Klosterbrüder aus Steinheim mit 10 : 8 geschlagen. Damit kletterte die Mannschaft um Teamkapitän Heiko Schubert wieder auf den zweiten Platz. Die DC Underdogs hatten in der A-​Liga die undankbare Aufgabe, Tabellenführer Dart-​Club Mocca war zu Gast im Fenschderle. Zwar verkauften sie sich gut, unterlagen aber am Ende doch mit 6 : 10 .

Schubert hatte aufgrund der ordentlichen Trainingsleistungen und einer vollen Spielkarte die Gunst der Stunde genutzt und gegen die Klosterbrüder die Jüngeren im Team spielen lassen. „Wir hatten vorher ausgemacht: wer zwei Spiele verliert, wird ausgewechselt“, erklärt Schubert. So begannen Daniel Mangold, Frank Wahl, Sascha Schmid und Thomas Krauß das Duell. Bis zumwar es ein Kampf auf Messers Schneide. Am Ende sind dann alle Gögginger Darter zum Einsatz gekommen. „Wenn es so läuft, wir dann auch noch gewinnen, dann ist das für alle natürlich ein perfekter Spieltag“, freute sich Schubert, der für die etwas andere Aufstellung innerhalb der Mannschaft positive Resonanzen erntete.

