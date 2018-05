Schwäbisch Gmünd | Freitag, 04. Mai 2018 Freitag, 04. Mai 2018

Party im Prediger zum Gleichstellungstag

Während der Gleichstellungstag anderswo erst am 5 . Mai stattfindet, feiert Schwäbisch Gmünd zwei Tage lang das gute Miteinander von Menschen mit und Menschen ohne Behinderung. Am Freitag Abend war im Prediger deshalb Party angesagt.

Bürgermeiser Bläse betonte in seiner Begrüßung die Wichtigkeit des Inklusionsbeirates. Es sei schön, dass es in Gmünd so ein gutes Miteinander gebe. Und er verwies auch direkt auf den Samstag. „Wem am Samstag früh umUhr langweilig ist, der soll zum Normannia-​Stadion kommen,“ rief er auf und ermunterte dazu, am „Inklusiven Kick“ teilzunehmen oder zuzuschauen. Was bei der Party los war, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

