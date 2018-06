Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 12. Juni 2018 Dienstag, 12. Juni 2018

Alleinerziehend aber nicht allein gelassen

Galerie (2 Bilder)

Fotos: esc

Wie ist das Leben mit Kind nach der Trennung vom Partner oder der Partnerin? Die Herausforderungen sind größer. Das klingt unisono bei den Müttern und dem Vater der Allein-​Erziehenden-​Gruppe „Solotutti“ durch. Der offene Treff hat für die Teilnehmenden mehrere Vorteile.

Zum einen ist es das offene, vertrauensvolle Gespräch mit Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind. Zum anderen bietet das Programm von „Solotutti“ viele praktische Hilfestellungen, die die Alleinerziehenden beim Lösen so manchen Problems unterstützen. Womit Mütter und Väter als Alleinverantwortliche zu kämpfen haben, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 23 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!