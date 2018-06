Blaulicht | Dienstag, 12. Juni 2018 Dienstag, 12. Juni 2018

Hochwasser Lorch: Aufräumen und eine erste Bilanz

Galerie (3 Bilder)

Fotos: hs

Nach dem katastrophalen Hochwasser in Lorch ist am Dienstag das große Aufräumen und Putzen angesagt. Enormes haben in der Nacht Feuerwehr und THW geleistet.

170

18

45

Nach einer ersten Bilanz wurden in Lorch durch das UnwetterWohn– und Geschäftsgebäude in Mitleidenschaft gezogen. Entsprechend ist auch die Zahl der Einsätze, die Feuerwehr und THW zu bewältigen hatte. Die Sturzflut kam am Montag ab gegenUhr vom Himmel und aus mehreren kleinen Bächen. Die Rems-​Zeitung hat die Unwetter-​Szenen der Anfangsphase auch in einem Video dokumentiert. Der Film kann in der Internet-​Rubrik „Videos“ hier aufgerufen werden.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 24 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!