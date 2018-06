Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 14. Juni 2018 Donnerstag, 14. Juni 2018

Immer mehr Menschen sind bereit aufs Rad umzusteigen

Galerie (1 Bild)

Foto: esc

Das diesjährige Stadtradeln in Schwäbisch Gmünd ist nun in der zweiten Woche und die Bilanz kann sich aus Sicht des Gmünder Radkuriers Volker Nick sehen lassen. Stand heute, so Nick, seien es bereits sechs Tonnen CO 2 die durch die knapp 300 Radler eingespart wurden.

Dies sei aus seiner Sicht ein beeindruckender Beleg dafür, dass es viel mehr Alltagsradler in Schwäbisch Gmünd gibt, als noch vor einigen Jahren. Zum einen wird das Rad als günstiges und gesundes Fortbewegungsmittel von immer mehr erkannt und zum anderen sind immer mehr bereit, aus Rücksicht auf die Umwelt und die Anwohner auf das Auto als alleiniges Primärfahrzeug zu verzichten. Was zur Verbesserung de Radwegenetztes in Schwäbisch Gmünd beitragen könnte, erläutert er am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 30 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!