Ostalb | Donnerstag, 14. Juni 2018 Donnerstag, 14. Juni 2018

Unwetter: Lorch kämpft immer noch mit den Hochwasserfolgen

Galerie (5 Bilder)

Fotos: hs

Auch vier Tage nach dem katastrophalen Unwetter sind in Lorch die Schäden noch vielerorts sichtbar, werden zum Teil erst noch erfasst sowie nach und nach behoben. Dutzende Abfallcontainer prägen betroffene Straßenzüge. Weiterhin gibt es auch Störungen im Telefonnetz, wovon auch die Stadtverwaltung betroffen ist.

200

Bürgermeister Karl Bühler hofft, dass die Telefonanlage im Rathaus im Laufe des Freitag wieder normal funktioniert. Die Kommunikation der Stadtverwaltung laufe bis dahin über Mobilfunk beziehungsweise Handy sowie per Mail. Die Adresse lautet: info@​stadt-​lorch.​de. Der Lorcher Bürgermeister bemüht sich weiterhin um unbürokratische Lösungen, um den betroffenen Hausbesitzern zu helfen. Seine entsprechende Bitte richtet sich auch an die Versicherungen, die Hochwasserschäden schnellstmöglich zu regulieren. RundHaushalte, Betriebe oder auch Ladengeschäfte beklagen Schäden. Gegenüber der Rems-​Zeitung hat sich Bühler auch über Chancen und Grenzen eines baulichen Hochwasserschutzes geäussert. Ausführliches dazu am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 35 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!