Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 21. Juni 2018

Remstal-​Gartenschau: Spannende Ideen der Kirchen sogar mit einem Boot am Remsstrand

Ähnlich wie zur Landesgartenschau 2014 und mit guten Erfahrungen von damals wollen sich 2019 auch die Kirchen wieder beteiligen, um für einen guten Geist beim Zusammenkommen von Bürgern und Besuchern zu sorgen. Spannende und schöne Ideen nehmen bereits Gestalt an., vor allem auch für den Remspark (unser Bild).

In Schwäbisch Gmünd wird es jeden Sonntag Gottesdienste auf der Remspark-​Bühne geben. Außergwöhnlich spannend ist diese Idee: Als christlicher und symbolträchtiger Treffpunkt oder auch Ruhepol könnte ein Schiff, Boot oder auch „nur“ ein Floß dienen, dass am Zusammenfluss von Rems und Josefsbach „ankert“ oder „strandet“. Wie Rathaus-​Pressesprecher Markus Herrman erklärt, trägt sich Oberbürgermeister Richard Arnold sogar mit dem Gedanken, ein Flüchtlingsboot zu organisieren und als nachdenklich machendes oder auch mahnendes Schaustück an den Remsstrand zu holen. Nähere zu den kirchlichen Gartenschau-​Planungen und Ideen am Freitag in der Rems-​Zeitung.

