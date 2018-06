Sport | Samstag, 23. Juni 2018 Samstag, 23. Juni 2018

FCN-​Kicker: Eintrag ins Silberne Buch

Am Samstagvormittag hatte die Stadt Gmünd zu einem kleinen Empfang die Fußballer(familie) des FC Normannia ins Rathaus eingeladen, verbunden mit einem Eintrag ins Silberne Buch der Stadt.

Der Aufstieg in die Fußball-​Oberliga war der Anlass und OB Arnold erinnerte ganz kurz an den Saisonverlauf, der nicht gerade euphorisch begann. Aber die Mannschaft habe sich gefunden, sei immer besser und konstanter geworden und hatte sich mit dem-Sieg beim „Erzrivalen“ TSV Essingen die Meisterschaft in der Verbandsliga gesichert. Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.

