Schwäbisch Gmünd | Samstag, 30. Juni 2018 Samstag, 30. Juni 2018

70 Jahre Friedensschule Rehnenhof

Galerie (31 Bilder)

Fotos: edk

Das Fest zum 70 -​jährigen Jubiläum der Friedensschule am Samstag auf dem Rehnenhof stellte alles bisher Dagewesene in den Schatten aber nicht wortwörtlich, denn die Sonne brannte den ganzen Tag über auf den Schulhof, auf dem sich das Fest mit einem riesengroßen Programm abspielte.

Bei der Begrüßung sagte Schulleiterin Daniela Maschka-​Dengler, dass man schon in der Vorbereitung auf dieses Fest gemerkt hat, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Förderverein, dem Elternbeirat und vielen, vielen Eltern hervorragend sei und dieses Team „aus Liebe zu den Kindern“, sie auf ihrem Lebensweg zu begleiten, eine super Arbeit hingelegt habe. Sie sei richtig stolz auf das Team und die Schülerinnen und Schüler, die sich den Besuchern von der besten Seite zeigten. Maschka-​Dengler als Fazit: „Der ganze Aufwand hat sich gelohnt!“ Mehr darüber am Montag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 33 Sekunden.

