Pestalozzi-​Schule: Dr. Elisabeth Thierer nimmt Abschied

Sie sei eine „kompromisslose Kämpferin“ für ihre Sache gewesen, bestätigte ihr Schulleiter– Kollege Klaus Dengler. Elisabeth Thierer, die Schulleiterin der Pestalozzi-​Schule, wurde jetzt verabschiedet.

Die Sache von Dr. Elisabeth Thierer war die der Kinder und Jugendlichen in dieser Schule, der sieJahre lang vorstand. Sie war es auch, die immer darauf bestand, dass die Pestalozzi-​Schule nicht geteilt an zwei Standorten sein dürfe, sondern zusammengeführt gehört – was seit einigen Jahren in dem stattlichen Schulbau in Herlikofen der Fall ist, gleich neben der Theodor-​Heuss-​Schule.Schüler und Schülerinnen, Eltern, Kollegen – auch ehemalige – kamen am Donnerstag in großer Zahl in die Pestalozzi-​Schule zur offiziellen Verabschiedung der Schulleiterin.

