Ostalb | Samstag, 21. Juli 2018 Samstag, 21. Juli 2018

Thomas Krieg als Konrektor in Leinzell verabschiedet

Thomas Krieg ist durch ehrenamtliches Engagement im Gmünder Raum sehr bekannt. Auch als Konrektor hat er an drei Schulen 23 Jahre lang Vollgas gegeben. Die Schulband und der Chor umrahmten in Leinzell gestern seine Verabschiedung in den Ruhestand. In Sachen Ehrenamt ist bei ihm freilich noch lange nicht Feierabend.

Auch wenn der Leinzeller Lehrer Nicolai Wilka schon als künftiger Konrektor bereit steht: Thomas Krieg wird im Leinzeller Schulzentrum eine Lücke hinterlassen. So sehr man dem überaus engagierten Pädagogen seinen Ruhestand gönnt – gerne ziehen lässt ihn an der Schule keiner. In der Feier kam zum Ausdruck, warum „Thommy“ ein ganz besonderer Mensch ist. Die Rems-​Zeitung berichtet am. Juli darüber.

