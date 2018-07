Ostalb | Dienstag, 24. Juli 2018 Dienstag, 24. Juli 2018

Was tut sich gerade in der Ortsdurchfahrt von Birkenlohe?

Foto: gbr

Tiefschürfend geht es in Birkenlohe entlang der Ortsdurchfahrt zu. Aufgrund des sehr trockenen Wetters schreiten die Arbeiten seit Monaten zügig voran, und auch in den Sommerferien wird keineswegs eine Pause eingelegt. Mit der endgültigen Fertigstellung ist trotzdem erst in zirka einem Jahr zu rechnen.

Bevor die eigentliche Ortsdurchfahrt überhaupt in Angriff genommen werden kann, wird im so einiges im Untergrund gearbeitet: Abwasserkanäle, Trinkwasserleitungen, die Stromversorgungen sowie Kabel für Telefon und anderweitige Datenübertragung werden erneuert. Dass solche Arbeiten nicht ohne Beeinträchtigungen der Anwohner vonstatten gehen, liegt auf der Hand. Wie man damit in Birkenlohe umgeht, steht am. Juli in der Rems-​Zeitung.

