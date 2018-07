Schwäbisch Gmünd | Freitag, 27. Juli 2018 Freitag, 27. Juli 2018

Holzpferd für Kinderhaus Waldau

Foto: esc

Das Kinderhaus Waldau kann überraschend sein in die Jahre gekommenes Holzpferd gegen ein Neues eintauschen – einen pädagogischen Lernkoffer inklusive.

450

Zu verdanken haben dieKindergartenkinder dieses Glück dem Chef von Friedel Beschriftungen, Steffen Friedel. Der hat an die Aktion „Pferde für unsere Kinder“Euro gespendet und durfte deshalb bestimmen, welche Kindereinrichtung sein Holzpferd erhalten soll. Wie es zu der Holzpferd-​Aktion kam, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 18 Sekunden.

