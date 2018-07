Sport | Dienstag, 03. Juli 2018 Dienstag, 03. Juli 2018

Karlheinz Rößler, Turngau Ostwürttemberg: „Früher hatten wir drei Gaukinderturnfeste“

Foto: Lämmerhirt

Beim Gaukinderturnfest sind am vergangenen Sonntag wieder über 800 Kinder auf dem Sportgelände gewesen, inklusive Mackilohalle. Sich selbst vor Ort einen Eindruck verschafft hat sich auch der Vorsitzende des Turngau Ostwürttemberg, Karlheinz Rößler, mit dem sich unser Redakteur Timo Lämmerhirt unterhalten hat.

Beschreiben Sie doch einmal den Stellenwert eines Kinderturnfests.

Ein Gaukinderturnfest ist auf jeden Fall immer eines der Highlights im Kalender des Turngaus, wenn es auch nicht mehr so viele Kinder sind wie früher. Aber jeder, der dabei ist, der ist begeistert. In Mögglingen sind für solch eine Veranstaltung auch optimale Voraussetzungen mit dem Sportplatz und der angrenzenden Mackilohalle. Es sind ganz kurze Wege.



Sie sagten gerade, es sind weniger Kinder als früher. Können Sie da konkreter werden?



Früher hatten wir drei Gaukinderturnfeste mit jeweils 1000 Kindern, also in Summe 3000 Kinder bei dieser Veranstaltung am Start. Das war noch vor etwa zehn Jahren der Fall.



Ist das dem vielzitierten demografischen Wandel geschuldet?



Das hat mehrere Gründe. Klar, auf der einen Seite sind es weniger Kinder als früher. Auf der anderen Seite sind die Eltern die maßgeblichen Personen. Wenn die Eltern der Meinung sind, sie möchten lieber am Wochenende irgendwo hinfahren, dann kommen die Kinder natürlich nicht zum Kinderturnen.



Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

