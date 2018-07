Schwäbisch Gmünd | Montag, 30. Juli 2018 Montag, 30. Juli 2018

Stadt verspricht: Kein Gartenschau-​Rummel auf dem Leonhardsfriedhof

Foto: hs

Die Stadtverwaltung tritt Befürchtungen entgegen, dass im Gartenschaujahr 2019 die Ruhe und Pietät des Leonhardsfriedhofs verloren gehen könnte. Dieser Ort der Erinnerung werde vielmehr als solcher aufgewertet.

Der Leonhardsfriedhof ist einer der ältesten Deutschlands. Er soll als Bestandteil des Gartenschau-​Besucherweges Via Sacra mit einem schleifenförmigen Rundgang versehen werden, der zu den sakralen Sehenswürdigkeiten führt. Betont wird seitens des Garten– und Friedhofsamts, dass keine Umbauten stattfinden werden, sondern lediglich Gestaltungsmaßnahmen, um die Würde dieses Ortes weiter aufzuwerten. Dazu gehört auch die Renovierung des französischen und deutschen Kriegerdenkmals. Ein Gartenschau-​Rummel sei nicht zu befürchten. Mehr über die Geschichte und Bedeutung des Leonhardsfriedhofs und die Pläne für die Remstal-​Gartenschau am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

