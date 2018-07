Schwäbisch Gmünd | Freitag, 06. Juli 2018 Freitag, 06. Juli 2018

Wochenende: Schlafen Sie gut!

Das Thema Schlafen beschäftigt die Menschen schon seit ewigen Zeiten. In unserer Wochenende-​Beilag gehen wir dem Thema nach und lassen einen Schlafforscher zu Wort kommen, der Spitzensportler zu besseren Leistungen, quasi im Schlaf, verhilft.

Schlafen Sie gut! ist der Titel, das ist aber keine Aufforderung an unsere Leser/​innen, sondern der Einstieg in ein Thema, zu dem es auch unterschiedliche Ansätze gibt. Jedenfalls schlafen die Deutschen im Durchschnitt etwas mehr als acht Stunden pro Tag. Aber auf das „Wie“ kommt es an.Außerdem ist die meistgestellte Fragen von Eltern vor der Geburt ihres Kindes: Wie soll das Kind denn heißen?Das neugeborene Kind muss einen Namen haben – für viele Eltern ist das eine schwierige Geburt. Manche richten sich nach Modetrends, andere beleben das Revival von Vornamen aus Opas Zeiten. Und einige profilieren sich alsNamen­-​Neuschöpfer.In der Rubrik Haus+Garten geht es an diesem Wochenede um „Terra Preta“. Das ist die neue Supererde. Sie sorgt für Höchsterträge im Hausgarten und für gesunde Böden in der Landwirtschaft.Also es steht Ihnen wieder ein lesenswertes Wochenende bevor. Rems-​Zeitungs-​Leser/​innen sind im Vorteil!

