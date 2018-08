Ostalb | Mittwoch, 15. August 2018 Mittwoch, 15. August 2018

2500 Euro Stundenlohn für eine Rohrreinigung in Waldstetten

Ein völlig überzogene Rechnung in Höhe von rund 2500 Euro hat eine unseriöse Rohrreinigungsfirma einer 70 -​Jährigen in Waldstetten gestellt.

In der Wohnung der Seniorin war am Dienstag Schmutzwasser in der Toilette und Küchenspüle übergelaufen. Die Frau suchte schnelle Hilfe im Internet und wählte die Nummer einer Rohrreinigungsfirma. Hierbei handelte es sich jedoch nicht, wie angenommen, um einen örtlich niedergelassenen Handwerksbetrieb, sondern um einen überregional agierenden Anbieter. Nach einer Stunde getaner Arbeit verlangte er vonEuro.

