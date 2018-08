Sport | Freitag, 17. August 2018 Freitag, 17. August 2018

Fußball-​Bezirkspokal: Paarungen der dritten Runde

Galerie (1 Bild)

Grafik: RZ

Die Paarungen der dritten Runde des Fußball-​Bezirkspokals, die am Mittwoch, 5 . September, ausgetragen werden, stehen fest.

18

30

08

Im Folgenden haben wir auch die Paarungen aus dem Aalener und dem Heidenheimer Raum aufgeführt, da es nach diesen Duellen gegen Mannschaften aus allen Bereichen gehen wird. Die Parteien beginnen allesamt umUhr. Die Lorcher treten bereits jetzt in Aalen an, genauer: in Wasseralfingen.TSV Niederstotz. – SV NeresheimSC Hermaringen – TSG SchnaitheimTSG Nattheim II – FV BurgbergSV Altenberg – VfL GerstettenTSV Bartholomä – TV LindachVfL Iggingen – TV HeuchlingenFC Durlangen – SG BettringenTSV Großdeinbach – TV StraßdorfGerm. Bargau II – TSV BöbingenSG Union Wasseralf. II SF LorchSV DJK Stödtlen – SV WaldhausenSV Ebnat – Spfr Dorfmerkingen IINordh.-Zipplingen – FV UnterkochenSV Pfahlheim – TV BopfingenSV Jagstzell – TSG Hofherrnweiler IIFVUnterkochen II – SSV Aalen

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 39 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!