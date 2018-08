Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 21. August 2018 Dienstag, 21. August 2018

Bernharduswallfahrt: Den Glauben leben und weitertragen

Etwa 3000 Gläubige pilgerten am Montag auf den Berhardus. Festprediger beim Wallfahrtsgottesdienst war der Stuttgarter Stadtdekan Monsignore Dr. Christian Hermes. Er sprach deutliche Worte über die aktuelle Situation der Kirche.

Nicht verhehlen wollte der Festprediger, dass es in der Kirche Vorfälle gab, für die man sich als Gläubiger schämen müsse. Nichtsdestoweniger habe der christliche Glaube an sich nach wie vor den Menschen sehr viel zu bieten — nämlich eine ganz persönliche Beziehung zu Gott. Den ausführlichen Bericht über die aussagekräftige Predigt gibt es in der Dienstagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 22 Sekunden.

