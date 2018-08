Ostalb | Freitag, 24. August 2018 Freitag, 24. August 2018

Junger Polizeibeamter von flüchtendem Einbrecher getötet

Das Opfer, der Polizeiwachtmeister Franz Elbert, war erst 22 Jahre, als ein Messerstich seinem Leben ein jähes Ende setzte. Der Täter war noch jünger – ein erst 17 -​jähriger Einbrecher. Mit einer Gedenkfeier wird am 24 . August am Tatort an diese Heubacher Mordnacht vor 50 Jahren erinnert.

Dass diese Nachtstreife am. Januareinen so grausamen Verlauf nehmen würde, konnten die beiden Polizeibeamten nicht ahnen. Von einem Nachbarn, der das Geräusch beim Einschlagen einer Ladenscheibe gehört hatte, war die Polizei über einen Einbruch informiert worden. Als der auf frischer Tat ertappte Einbrecher auf der Flucht vom jüngeren der beiden Beamten eingeholt und gepackt wurde, stach er zu. Mit welchem Aufwand die Polizei tagelang in den Wäldern rund um Heubach nach dem Mörder suchte und was rund drei Wochen nach der Tat schließlich zu seiner Ergreifung führte, steht am. August in der Rems-​Zeitung!

