Kroatischer Ex-​Nationaltorwart Dragan Jerkovic schließt sich dem TSV Alfdorf/​Lorch an

Das ist mal wieder ein Knaller beim Handball-​Württembergligisten TSV Alfdorf/​Lorch. Eigentlich wolle Dragan Jerkovic, den Handballkenner von seiner Zeit beim TVB Stuttgart kennen sollten, seine aktive Karriere beim TV Neuhausen/​Erms auslaufen lassen. Nun kam alles anders.

DerJahre alte ehemalige kroatische Nationaltorhüter, der auch einmal in der Weltauswahl auflief, hat sich, nach der überraschenden Insolvenz der Ermstäler, nun dem TSV Alfdorf/​Lorch angeschlossen, nachdem er kurzfristig vereinslos war. Zuletzt spielte er in der Saison/​in der zweiten Handballbundesliga bei Eintracht Hagen.Bereits Ende Juni gab es Gespräche mit dem TSV Alfdorf/​Lorch. Jetzt, Mitte August, konnten die Verantwortlichen vom TSV Vollzug melden: Dragan Jerkovic ist im Remstal und dem Welzheimer Wald angekommen.Eigentlich hatte sich der TSV bereits nach dem Karriereende von Michael Saur mit Benjamin Hönnl auf der Torhüter– Position verstärkt. Hönnl kam vom Landesligisten SG Schorndorf zum TSV. Jerkovic wird, zusätzlich zu seinem Engagement in der ersten Herrenmannschaft auch Aufgaben im Jugendbereich übernehmen. Harald Lauber, Abteilungsleiter des TSV, lässt verlauten, dass der Torwartfuchs natürlich die Torhüter schulen und speziell in der Jugend in die richtigen Bahnen lenken soll. Aber auch im aktiven Bereich wird er seine Erfahrungswerte weitergeben. „Er wird unsere Keeper stärker machen“, ist Harald Lauber überzeugt. Bei allen Plänen hinsichtlich Nachwuchsförderung wird Jerkovic der Mannschaft und dem Verein – auf und neben dem Spielfeld somit eine echte Verstärkung sein.

