Remstal-​Gartenschau: Eindrucksvolle Vorbereitungen in Lorch

Die Rems-​Zeitung hat am Montag und 275 Tage vor Eröffnung der Remstal-​Gartenschau in Lorch ihre Ferienaktion gestartet: Bürgermeister und ihre Mitstreiter aus dem oberen Remstal führen durch ihre Vorbereitungen auf den „Unendlichen Garten“ (Gartenschau-​Motto).

Trotz der extremen Hitze hatten sich rundinteressierte RZ-​Leser und dazu auch gewählte Bürgerverterter eingefunden, um gemeinsam einen Streifzug durch die Vorbereitungen der Stadt Lorch für die Remstal-​Gartenschau zu unternehmen. Von Bürgermeister Karl Bühler, Stadtbaumeister Achim Waibel und Pfarrer Christof Messerschmidt gab es Informationen aus erster Hand. In Lorch nehmen eine ganze Reihe von eindrucksvollen Projekten Gestalt an, nicht nur baulich, sondern auch inhaltlich. Der nächste Treff für alle Gartenschaufans ist bereits am Mittwoch,. August, in Essingen. Ausführliches dazu am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

