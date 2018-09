Blaulicht | Montag, 10. September 2018 Montag, 10. September 2018

Mann in der Straße „Im Kiesäcker“ erschossen?

In Gmünd wurde ein Toter gefunden. Er wurde vermutlich das Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Polizei ist vor Ort und ermittelt.

In der Straße „Im Kiesäcker“ in Schwäbisch Gmünd ist derzeit ein Polizeieinsatz. Kurz nach 18 Uhr wurden am Montagabend über Notruf Streitigkeiten gemeldet. Weil auch ein Schuss gefallen sein soll, ist die Polizei mit vielen Einsatzfahrzeugen vor Ort. Bei einem dortigen Wohnhaus wurde von Beamten eine leblose Person vorgefunden. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen.

