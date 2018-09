Ostalb | Dienstag, 11. September 2018 Dienstag, 11. September 2018

Schülerlotsen sorgen für mehr Sicherheit in Waldstetten

Gerade für die ABC-​Schützen ist der Schulanfang nicht ganz ungefährlich. Denn die Kinder sind noch nicht mit dem Schulweg vertraut und in vielen Fällen auch noch nicht gewöhnt, sich ohne ihre Eltern oder Großeltern im Verkehr zurecht zu finden. Um die Eingewöhnung zu erleichtern und die Gefahr zu reduzieren, gibt es zum Beispiel in Waldstetten Schülerlotsen.

Da ein Großteil der Kinder am Zebrastreifen beim Kreisverkehr der Hauptstraße die Straße queren muss, haben sich einige Mütter der Erstklässler bereiterklärt, den Kindern über die Straße zu helfen. Sie werden morgens gegenUhr und zum Schulschluss um die Mittagszeit präsent sein. Mehr zum Thema gibt es am. September in der Rems-​Zeitung zu lesen!

