Sturmtief „Fabienne“: Schäden auch im Raum Schwäbisch Gmünd

Gespenstisch kam aus Richtung Nordwest eine schwarze Wolkenwand. Dann schien am Abend alles durch die Luft zu wirbeln. In Gmünd wurde an der Klostersteige ein Baum entwurzelt. Auch eine Straßenlaterne verlor ihren Halt. Vor allem die Feuerwehren nördlich von Schwäbisch Gmünd wurden mobilisiert, so auch Alfdorf, Obergröningen und Gschwend, um die Sturmschäden zu beseitigen. Auch die Feuerwehr Waldstetten war wegen eines Sturmschadens an einem Dach im Einsatz.



Im Bereich Ellwangen und Härtsfeld hatte der Sturm am Nachmittag zunächst zugeschlagen. Weitere entwurzelte Bäume und Straßensperrungen dann gegen Abend auch im Raum Schwäbisch Gmünd.