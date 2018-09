Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 27. September 2018 Donnerstag, 27. September 2018

Zweites Integrationsforum: „Wie geht wir?“

Das zweite Integrationsforum steht bevor, alle sind angesprochen. Gerne auch jene, die den Versuchen der Stadtverwaltung, die Stadtgemeinschaft zusammenzubringen – oder sie erst zustande zu bringen – skeptisch gegenüber stehen.

„Es dürfen gerne die kommen, die das kritisch sehen“, sagt Erster Bürgermeister Joachim Bläse. „Ich spüre das in der Stadt: Es gibt solche, die sich über die offene Gesellschaft freuen, es gibt aber auch andere mit Angst vor Überfremdung. Es wäre doch besser, wenn Austausch in dieser offenen Form stattfindet, anstatt dass man sich am Stammtisch hochschaukelt.“Vor einem Jahr, im Juli, ging in der VHS das erste Integrationsforum über die Bühne. Am Samstag,. Oktober, vonbisUhr, findet am Münsterplatz der zweite Versuch statt, den Stadtbewohnern den „langjährigen, dynamischen Integrationsprozess der Stadt Schwäbisch Gmünd“ so schmackhaft und interessant zu machen, dass sie sich einbringen wollen und können, ob mit oder ohne Migrationshintergrund.

