Kaiser Barbarossa kommt: Viele Helfer bereiten das Historienspiel vor

Dieser Samstag ist Feiertag in der Ältesten Stauferstadt: Gmünd erinnert sich an den Besuch von Kaiser Barbarossa vor genau 850 Jahren. Zahlreiche fleißige Hände waren und sind am Freitag mit den Vorbereitungen des Historienspiels beschäftigt, das am Samstag über die Bühne gehen wird.

Der bekannteste Vertreter des Herrschergeschlechts der Staufer hatte damals hier Amtsgeschäfte zu erledigen. Zudem überzeugte er sich von Treue und Wehrhaftigkeit seiner Gmünder Untertanen. Der Verein Staufersaga wird aus Anlass des Jahrestages den Einzug des Kaisers nachspielen und auf dem Johannisplatz ein großes Historienspiel in Szene setzen. Viele freiwillige Helfer, darunter vor allem die Zunft der Schreiner, bereiten die Kulissen, Thron und die königliche Tafelei vor. AbUhr herrscht am Samstag mittelalterliches Treiben in der Innenstadt. Auf dem Marktplatz formiert sich der festliche Umzug. Das Historienspiel auf dem Johannisplatz mit mehr alsAkteuren beginnt gegenUhr.

