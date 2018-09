Ostalb | Freitag, 28. September 2018 Freitag, 28. September 2018

Neue „Visitenkarte“ am Bahnhof in Lorch

Foto: gbr

Auf den ersten Blick könnte man das Gebäude neben dem Bahnhof in Lorch für einen Schuppen halten, der seine besten Tage längst hinter sich hat. Bei genauerem Hinsehen erkennt der Betrachter allerdings, dass vor allem die Holzteile der Fassade sehr aufwändig bearbeitet sind.

Nun soll das Gebäude aufwändig restauriert werden.Man war sich im Lorcher Gemeinderat am Donnerstag einig, dass es sich um ein stadtbildprägendes Gebäude handelt. Der langgestreckte Bau liegt nämlich im Blickfeld von Bahnpassagieren, die in Lorch aus dem Zug steigen. Also quasi eine „Visitenkarte“ für die Stadt. Was nach der Sanierung der Fassade mit dem Gebäude passieren soll und wie die Stadt auf einen etwaigen Verkauf des Bahnhofsgebäudes reagieren wird, steht am. September in der Rems-​Zeitung.

