Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 04. September 2018

Kulinarisches, Kunsthandwerk und und Kultur: Markt der Partnerstädte

Kulinarik und Kunsthandwerk beim Markt der Partnerstädte: Vom 7 . bis 9 . September sind Antibes, Faenza, Székesfehérvár und der Verein Städtepartnerschaft auf dem Johannisplatz.

Antibes, Faenza und Székesfehérvár beschicken den Markt der Partnerstädte mit Personal und Ständen, im Geiste sind auch Barnsley und Bethlehem/​USA vertreten am Stand des Städtepartnerschaftsvereins. „Ein ganz wichtiger Punkt sind die Menschen, die aus den Partnerstädten kommen und die Mitglieder des Vereins Städtepartnerschaft“, sagt Katharina Aubele, die Städtepartnerschaftsbeauftragte.„Welche Mittel hat man, die Gmünder davon zu überzeugen, dass die Städtepartnerschaft etwas Wertvolles ist?“, sinniert Vereins-​Vorsitzender Dr. Lukas Amadeus Schachner. „Europa ist ein gelebtes Friedensprojekt, man macht auch um der Idee willen im Verein mit.“ Was beim Markt geboten wird, steht in der RZ vom. September.

