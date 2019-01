Blaulicht | Sonntag, 13. Januar 2019 Sonntag, 13. Januar 2019

Regen– und Tauwetter: Hochwasserzentrale warnt die Ostalb

Fotos: hs

Anhaltende Regenfälle und Tauwetter bis in die Höhenlagen prägen am Sonntag das Wettergeschehen. Die Hochwasserzentrale (HVZ) des Landes hat am Nachmittag eine Warnung für Schwarzwald und die östlichen Zuflüsse des Neckars, mithin auch für den Ostalbkreis herausgegeben. Demnach ist in der Nacht und auch noch am Montag mit einem sogenannten zehnjährigen Hochwasserereignis zu rechnen.

Rems, Josefsbach, KocherCo schwollen im Laufe des Nachmittags schnell an. Zum Dauerregen gesellt sich das Tauwasser von der Alb, wo noch riesige Mengen Schnee liegen. Schon frühzeitig waren dort fürs Wochenende einige Langlaufloipen wegen Schneebruchgefahr gesperrt worden. An einigen Pegeln sind schon die sogenannten Hochwassermeldemarken erreicht worden. Der für die Rems in Schwäbisch Gmünd steht kurz davor. Dies bedeutet noch keine unmittelbare Gefahr durch Überflutungen, sondern kommt einer Aufforderung an Behörden, Hilfsorganisationen und Anwohnern von Flüssen und Bächen gleich, die weitere Entwicklung mit erhöhter Aufmerksamkeit zu verfolgen, um keine böse Überraschung für Haus, Hof und Garten zu erleben. Die Prognose der Hochwasserzentrale (HVZ) liegt bei einem Hochwasserereignis, das statistisch alle zehn Jahre auftreten kann.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

