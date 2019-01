Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 15. Januar 2019 Dienstag, 15. Januar 2019

Ist die Radweg-​Brücke über die Rems bei Zimmern in Gefahr?

Stirnrunzelnd standen Ludwig Grimminger, Werner Ritzer und Valentin Wiesner gestern auf der Radwegbrücke bei Zimmern und blickten auf das turbulent rauschende Wasser, das die Rems unter ihnen mit großem Druck durchspülte. An einem Baum am Ufer hatten die Fluten bereits das Wurzelwerk freigelegt, so dass der Stamm quer über die Rems zum Liegen kam.

Die drei Männer gehören zur in Zimmern angesiedelten Bürgerinitiative „Rettet den Mühlbach“ und machen sich aktuell nicht nur um dieses kleine Fließgewässer, das parallel zur Rems verläuft, Sorgen. Sie hegen nämlich massive Zweifel daran, dass die als Uferbefestigung und zum Schutz des Brückenfundaments eingebrachten Steinbrocken ihren Zweck erfüllen. Es sei schon einiges davon buchstäblich den Bach runter, berichtete die Gruppe im Gespräch mit der RZ. Was sie zu sagen haben, steht am. Januar in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

