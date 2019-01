Blaulicht | Donnerstag, 17. Januar 2019 Donnerstag, 17. Januar 2019

Zwei Alarme in Gmünd: Vorsorglicher Großeinsatz an der Hochschule für Gestaltung

Galerie (6 Bilder)

Fotos: Heino Schütte

Die Gmünder Feuerwehr im Stress: Zur Mittagszeit Großeinsatz in der Hochschule für Gestaltung, drei Stunden später Räumung des Einkaufszentrums CityCenter.

Im CityCenter war’s mal wieder ein Fehlalarm. Wie immer bei solchen Situationen, die es dort öfters gibt, geht eine Sirene los und alle Kunden und Mitarbeiter werden aufgefordert das Gebäudeschleunigst zu verlassen. Doch man muss solche automatischen Alarme ernst nehmen Das andere Beispiel am Donnerstag zur Mittagszeit im denkmalgeschützten Gebäude der Fachhochschule für Gestaltung (HfG) an der Rektor-​Klaus-​Straße. Dort brannte es tatsächlich an einer Schleifmaschine in einem Anbau, der auch von der Fachschule für Galvanotechnik genutzt wird. Vorsorglich lief ein Großeinsatz an. Die Feuerwehr, alarmiert über die automatische Brandmeldeanlage, hatte unter der Einsatzleitung von Kommandant Uwe Schubert die Lage schnell im Griff. Verletzt wurde niemand. Mehr Infos am Freitag in der Rems-​Zeitung

Veröffentlicht von Heino Schütte.

