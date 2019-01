Schwäbisch Gmünd | Freitag, 18. Januar 2019 Freitag, 18. Januar 2019

Lorcher Straße: Rathaus-​Beschluss sorgt für Ärger und Zukunftsängste

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Eine möglicherweise unüberlegte oder vielleicht auch seitens der Verwaltung uniformierte Entscheidung der Gmünder Stadträte vom vergangenen Mittwoch sorgt für Ärger und sogar für Zukunftsängste eines kleinen Gewerbebetriebs an der Lorcher Straße.

Der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats folgte einmütig einer Beschlussempfehlung der Stadtverwaltung. Die will vom Vorverkaufsrecht Gebrauch machen, um Zugriff auf ein Grundstück/​Häuser für ein angedachtes Fachmarktzentrum am westlichen Stadteingang zu bekommen. Zuvor gab es im November eine ganz normale, harmonische Kaufabwicklung im Rahmen einer Familienvereinbarung, um die Zukunft einer dort angestammten, wenn auch kleinen Motorenwerkstatt zu sichern. Die Betroffenen haben eher zufällig vom Rathaus-​Beschluss am Mittwoch erfahren und reagieren geschockt. Auch in der Nachbarschaft machen sich nun Zukunftsängste breit, weil niemand so richtig weiß, was Stadtverwaltung und Gemeinderat da vorhaben. Mehr zum Thema am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 33 Sekunden.