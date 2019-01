Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 20. Januar 2019 Sonntag, 20. Januar 2019

Einhorntunnel: Auch fünf Jahre nach Einweihung noch nicht endgültig abgerechnet

Foto: Heino Schütte

Das Gmünder Jahrhundertprojekt Einhorntunnel (unser Bild stammt aus der Bauzeit) ist auch fünf Jahre nach seiner Fertigstellung noch nicht endgültig abgerechnet. Aktuell werden auch noch Gewährleistungsansprüche erfasst.

So müssen sich interessierte Steuerzahler oder auch Kommunalpolitiker, die nun mit dem weiteren Ausbau der Bzwischen Gmünd und Mögglingen konfrontiert sind, zur Frage gedulden, was denn dieKilometer lange unterirdische Gmünder Ortsumfahrung tatsächlich kostet. Das Regierungspräsidium geht weiterhin von Baukosten in Höhe von rundMillionen Euro aus, will jedoch Details zur noch laufenden Bauvertragsabwicklung nicht nennen. Im Zuge des weiteren Ausbaus hofft nun auch die Gemeinde Böbingen auf eine Tunnellösung, befürchtet allerdings aus Kostengründen den Bau einer Hochstraße. Mehr zu diesem „heißen Eisen“ am Montag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 30 Sekunden.