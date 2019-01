Schwäbisch Gmünd | Montag, 21. Januar 2019 Montag, 21. Januar 2019

Die Volkshochschule und die Demokratie

Schon wieder Jubiläen, und gleich vier davon, jedes Mal mit der Zahl 100 . Die Volkshochschule setzt sie auf das Titelblatt ihres Programms für das 1 . Semester 2019 und bietet dazu Veranstaltungen an.

Zumindest drei dieser Jubiläen sind in aller Munde:Jahre Bauhaus,Jahre Frauenwahlrecht und undJahre Gründung der Weimarer Republik. Zum ersten demokratischen deutschen Staat und seiner Verfassung gehört der Grundstein für die Volkshochschulen: Weiterbildung wurde in der Weimarer Reichsverfassung als gesellschaftliche und öffentliche Aufgabe verankert. Die Volkshochschule, daran erinnerte die Gmünder VHS-​Leiterin Ingrid Hofmann bei der Vorstellung des Programms für das. Semester, sollte in einer Zeit politischer und gesellschaftlicher Spaltung einen Beitrag leisten zur Förderung der Demokratie und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Klingt nachJahren noch aktuell.

