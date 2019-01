Ostalb | Montag, 21. Januar 2019 Montag, 21. Januar 2019

Mit Vollgas in die fünfte Jahreszeit: Ostalb-​Umzug in Abtsgmünd

Geschätzt knapp 10 000 Besucher haben sich am Sonntag dicht gedrängt entlang der exakt 1111 Meter langen Umzugsstrecke den 7 . Ostalb-​Narrenumzug in Abtsgmünd angesehen. Weit über drei Stunden lang wälzte sich der närrische Lindwurm mit teils farbenprächtig , teils gruselig kostümierten Narren durch die Kochertalgemeinde.

Bei der Bombenstimmung, welche dieGruppen mit rundTeilnehmern verbreiteten, musste trotz Minustemperaturen niemand frieren. Denn dieMusik– und Guggen-​Gruppen unter den insgesamtteilnehmenden Faschingsgruppen im Umzug heizten mit ihrem lautstarken und heißen Sound den Narren am Straßenrand kräftig ein. Auch Landrat Klaus Pavel und mehrere Bürgermeister marschierten kostümiert im Umzug mit. Darüber hinaus wurde in der Michaelskirche eine Narrenmesse zelebriert. Mehr dazu in der Rems-​Zeitung vom. Januar

