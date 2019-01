Rems-Murr | Dienstag, 22. Januar 2019 Dienstag, 22. Januar 2019

Neues Baugebiet wird in Alfdorf erschlossen

Im Alfdorfer Gemeinderat wurde das Strukturkonzept für das Baugebiet „Löhgang“ vorgestellt sowie eine Auswahl von drei möglichen Planvarianten, wie die Straßenführung und die Bebauung dort zukünftig aussehen könnten.

Das Gebiet kann in verkleinerter Form nach Baugesetzbuch §b im Rahmen eines beschleunigtes Verfahrens realisiert werden. Des Weiteren verabschiedete der Gemeinderat Ortsbaumeister Markus Speier, der mit dem Ende des Monats Alfdorf verlassen und sich neuen Aufgaben zuwenden wird. Ein ausführlicher Bericht über die Sitzung steht am. Januar in der Rems-​Zeitung

