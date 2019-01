Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 22. Januar 2019 Dienstag, 22. Januar 2019

Neues Gründerzentrum wächst

Foto: gbr

Ein Arbeitsplatz im Gründerzentrum in:it besteht aus einem Schreibtisch, einem Bürostuhl und einem abschließbaren Schrank.

Gemeinsam genutzt werden im seit Maibestehenden „Co-​working lab“ an der Robert-​von-​Ostertag-​Straße, dem früheren Telekom-​Gebäude, die Kaffeemaschine, Scanner und Drucker. Gestellt wird außerdem die Glasfaseranbindung mit einem GBit/​s im Up-/Download.Es handelt sich um ein niederschwelliges und preisgünstiges Angebot zur Anmietung von Arbeitsplätzen in einer Gemeinschaftseinrichtung. Gleichzeitig werden damit Kontakte zwischen den Start-​ups gefördert.Gmünds neugeschaffene Einrichtung für Start-​ups floriert. Nach Coworking Spaces besteht derzeit eine hohe Nachfrage. Begonnen wurde im Mai mit drei Mietern, momentan sindPlätze vermietet. Mehr in der RZ vom. Januar.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 26 Sekunden.