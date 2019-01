Ostalb | Freitag, 25. Januar 2019 Freitag, 25. Januar 2019

Achtjähriger Heubacher hat ein Buch geschrieben

Foto: nb

Tom Schäfers Phantasie ist groß. So groß, dass es keinerlei Mühe bereitet hat, innerhalb von wenigen Tagen eine Geschichte über Kater Karls Abenteuer in der Stadt zu schreiben. Die fertige Geschichte hat er seiner Oma, der Hobbyautorin W. van Velzen, gegeben. Und die hat zu Toms Überraschung ein Buch daraus gemacht.

Damit Geld zu verdienen, daran denkt in der Familie keiner; die Bücher sind nicht gelistet und nur privat erhältlich. Der Oma geht es um etwas ganz anderes – zu bewahren, was Kindern noch gegeben ist: Die große Phantasie, mit der sie die Welt betrachten und die Dinge beurteilen. Weshalb sich Tom für einen Kater in der Hauptrolle entschieden hat und welche Geschichten künftig geplant sind, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

