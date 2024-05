Unnötige Projekte statt Prioräten setzen? Hauptsache es gibt Zuschüsse

Geld für Dinge ausgeben, die man eigentlich nicht braucht — ein No Go bei leeren Stadtkassen. Es sei denn, es gibt Zuschüsse. Denn dann kostet’s ja praktisch nix… Oder? Und die wichtigen Projekte, zum Beispiel die dringend nötige Sanierung von Sporthallen in Gmünd, bleiben trotzdem unerledigt. Lesen Sie dazu die RZ-​Marginalien hier gratis in voller Länge:

Sonntag, 05. Mai 2024

Sarah Fleischer

2 Minuten 29 Sekunden Lesedauer



Es gibt ja Zuschüsse

„Es ist wichtig, dass dem Schul– und Vereinssport moderne und bedarfsgerechte Sportstätten zur Verfügung stehen,“ sagt die für den Sport im Ländle zuständige Ministerin Theresa Schopper. Wer wollte ihr da widersprechen? Ihre Aussage steht im Zusammenhang mit der Bekanntgabe, dass das Land Baden-​Württemberg dieses Jahr – verteilt auf 117 kommunale Sportstättenbauprojekte – Zuschüssen in Höhe von etwa 18,3 Millionen Euro gewährt.

