Besondere Ehrungen beim Bürgerabend in Ruppertshofen

Unter den Ehrungen, die Bürgermeister Peter Kühnl im Rahmen der Bürgerversammlung in Ruppertshofen vornahm, waren einige, die nicht häufig vorkommen. Zum Beispiel haben zwei Männer bereits 75 Mal Blut gespendet, und zwei Männer gehören schon seit 40 Jahren der Feuerwehr an.

Zum Bürgerabend im Kultur– und Sportzentrum Jägerfeld konnte Bürgermeister Peter Kühnl eine stattliche Anzahl seiner Ruppertshofener Bürgerinnen und Bürger begrüßen. Das Interesse an der Zusammenkunft war ganz offensichtlich groß. Groß war aber auch die Anzahl der Männer und Frauen, die im Rahmen der Versammlung geehrt wurden, zumal ein ganzer Männergesangsverein dabei war. Wer für welche Verdienste geehrt wurde, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

