Schwäbisch Gmünd | Freitag, 25. Januar 2019 Freitag, 25. Januar 2019

Wochenende: Das Ende der Diven

Galerie (1 Bild)

Ach, waren das noch Zeiten, als das Publikum ihnen zu Füßen lag und vom Glanz der großen Damen zehrte! Heutzutage hat keine mehr das Zeug zur Diva – höchstens der Kollege drei Schreibtische weiter. Wir empfehlen in unserer Wochenende-​Beilage am Samstag in der Rems-​Zeitung fünf Filme mit Diven, die man unbedingt sehen sollte.

über den Schweißmuff in der Kabinen­luft und vertauschte Deos zickt.



Voll bock auf Schule heißt es auf unserer Seite „Kind+Kegel“. Es ist eine neue, wichtige Lebensphase, die mit dem Schuleintritt beginnt. Wir zeigen, was Eltern tun können, um ihr Kind fürs Lernen zu motivieren.

Auf der Seite „Mensch+Technik“ gibt es einige Beispiele, wo man Fotos am Automaten ausdrucken kann und was diese durchschnittlich kosten.

Also: eine lesenswertes Wochenende. Alles in der Rems-​Zeitung am Samstag.



Wo kann man heutzutage noch eine ech­te Diva bewundern? Im Werbespot des Schokoriegels Snickers. In der schon seit einiger Zeit erfolgreichen Kampagne der Werbeprofis von BBDO taucht in großer, königlich blauer Robe die britische Schauspielerin Joan Collins – genau, die ewig böse Alexis aus „Denver Clan“! – in der Umkleide eines Fußballclubs auf. Um sie herum fallen schmutzige T­-​Shirts und Socken zu Boden, während sie selbst

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 50 Sekunden.