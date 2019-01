Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 27. Januar 2019 Sonntag, 27. Januar 2019

Frauen organisieren den Weltgebetstag

„Aus den Dörfern und aus Städten, von ganz nah und auch von fern“ – gemäß diesem Lied waren am Freitag zahlreiche gemeindeverantwortliche und interessierte Frauen ins katholische Gemeindezentrum Franziskaner gekommen. Im Blickfeld stand die Information zum Weltgebetstag der Frauen am 1 . März.

„Schön, dass du da bist!“, geschrieben auf einem Zettel, als Zeichen für die Gastfreundschaft und des Miteinanders. „Kommt, alles ist bereit! Es ist noch Platz“, so wurden die vielen Besucherinnen vom ökumenischen Bezirks-​Vorbereitungsteam für den Weltgebetstag (WGT) begrüßt. Zur Vorbereitung der Veranstaltungen zum Weltgebetstag in den Kirchengemeinden des Dekanats und des Distrikts waren aber auch Mitarbeiterinnen aus der Kinder– und Jugendarbeit eingeladen. Wie der Freitag im Franziskaner verlief, erfahren sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

