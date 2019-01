Blaulicht | Donnerstag, 03. Januar 2019 Donnerstag, 03. Januar 2019

Brand im Wildeck: Feuerwehr verhindert Ausbreiten der Flammen

Galerie (4 Bilder)

Fotos: gbr

Wenn in der dicht bebauten Altstadt Flammen aus dem Dach schlagen, dann ist dies immer eine besondere Herausforderung für die Feuerwehr. Nur durch das schnelle Eingreifen wurde gestern eine Ausbreitung des Feuers auf andere Stockwerke oder auf die Nachbarhäuser verhindert.

Als die Feuerwehr im Wildeck gegenUhr anrückte, war nur wegen des penetranten Geruchs wahrzunehmen, dass es in einem Mehrfamilienhaus im Wildeck (gegenüber St. Loreto) brennt. Schon kurze Zeit später sah man den Feuerschein. Alle Hausbewohner befanden sich gottlob zu diesem Zeitpunkt schon im Freien. Weil eine Rückkehr in das Haus vorerst nicht möglich war, kümmerte sich die Stadt um Notunterkünfte. Mehr Details gibt es in der RZ vom. Januar.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

