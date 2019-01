Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 30. Januar 2019 Mittwoch, 30. Januar 2019

Haushaltseinbringung: Die Stadt Schwäbisch Gmünd ist weiter auf Wachstumskurs

Rekordverdächtige 811 Seiten und vor allem 217 Millionen Euro umfasst der Haushaltsentwurf 2019 der Stadt Schwäbisch Gmünd. Das Zahlenwerk mitsamt mittelfristiger Finanzplanung wird zur Stunde (später Mittwochnachmittag) in den Gemeinderat eingebracht.

Oberbürgermeister Richard Arnold, Finanzbürgermeister Dr. Joachim Bläse, Baubürgermeister Julius Mihm und Stadtkämmerer René Bantel stellten das „Kursbuch“ für die Verwaltungsarbeit und die Investitionen vor. Wie Bürgermeister Bläse betont, sei dieser Entwurf wie auch schon in den Jahren zuvor das Ergebnis eines anerkenns– und dankenswerten solidarischen Prozesses der Stadtteile und auch der städtischen Ämter. Die wichtigsten Infos: Der Gmünder Wachstumskurs mit einem deutlichen Bevölkerungszuwachs und damit auch mit steigenden Steuereinnahmen setzt sich fort. Uund im neuen Jahr sind keine kommunalen Steuererhöhungen vorgesehen. Ausführliches zur Finanzentwicklung der Stadt Schwäbisch Gmünd am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

