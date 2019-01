Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 30. Januar 2019 Mittwoch, 30. Januar 2019

Herausforderungen bei der Integration von Flüchtlingen

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Der Hörsaal 5 an der Gmünder PH war am Dienstag voll belegt, als der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, sein Gmünder Kollege Richard Arnold und Dr. Andreas Wüst, Referatsleiter im Ministerium für Soziales und Integration, über die Herausforderungen der Integration von Flüchtlingen diskutierten.

2015

Das Publikum war nicht nur, was das Alter angeht, gut durchmischt, sondern auch hinsichtlich der Meinungen, die sie vertraten. Das von Palmer, Arnold und Wüst Gesagte wurde mit Applaus, aber auch Kopfschütteln zur Kenntnis genommen. Dr. Sandra Kostner, Geschäftsführerin des Masterstudiengangs „Interkulturalität und Integration“, moderierte die Abschlussveranstaltung der Ringvorlesung und bat die Teilnehmer der Podiumsdiskussion zunächst, die Empfindungen zu beschreiben, die sie mit jener Zeit verbinden, alszahlreiche Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Die Antwort fiel so unterschiedlich aus wie die Antworten zu den anderen Fragen; die Rems-​Zeitung berichtet ausführlich in der Mittwochausgabe.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 34 Sekunden.