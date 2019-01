Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 30. Januar 2019 Mittwoch, 30. Januar 2019

Weg frei für Zeiselberg-​Gastronomie

Galerie (1 Bild)

Visualisierung: Stadtverwaltung

Der Gmünder Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwoch einen Knopf an eines der am heißesten — und sehr kontrovers diskutierten — Themen der Stadt gemacht: Die geplante Bebauung des Zeiselbergs .

Sowohl der Durchführungsvertrag zum Vorhaben– und Erschließungsplan mit der Vereinigten Wohnungsbaugesellschaft (VGW), als auch der vorhabenbezogene Bebauungsplan wurden beschlossen. Für den Beschluss zum Vertrag gab es vier Gegenstimmen und sechs Enthaltungen, für den Satzungsbeschluss gab es fünf Gegenstimmen und sechs Enthaltungen. Der nächste Schritt ist nun die Erteilung der Baugenehmigung. Darüber ist nicht zuletzt VGW-​Chef Celestino Piazza, wie er nach der Sitzung bestätigte, sehr froh, denn dann kann mit dem Bau begonnen werden. Er geht auch davon aus, dass der Bau rechtzeitig zur Remstal-​Gartenschau fertig ist.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 29 Sekunden.